Poetins wens voor het nieuwe jaar: een betere relatie met het Witte Huis

De Russische president Vladimir Poetin hoopt volgend jaar op een betere samenwerking met zijn VS-collega Donald Trump. In zijn nieuwjaarswensen aan Trump gaf Poetin volgens het Kremlin aan dat hij een constructieve dialoog wil, gebaseerd op wederzijds respect. 'Dat zou een pragmatische samenwerking op lange termijn mogelijk kunnen maken', luidt het.

'Een constructieve Russisch-Amerikaanse dialoog is in het bijzonder nodig om de strategische stabiliteit in de wereld te versterken', stelt de mededeling van de Russische president aan de wereldleiders nog.

Voordien had Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov verklaard dat de slechte relatie met Washington één van de grootste teleurstellingen van het afgelopen jaar was. Beide partijen benadrukken dat de bilaterale verhoudingen sinds maanden een dieptepunt hebben bereikt. Naast de conflicten in Oekraïne en Syrië drukken vooral de beschuldigingen over Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen de stemming.

Rusland blijft Syrië steunen

Poetin beloofde de Syrische president Bashar al-Assad ook dat Rusland het land zal blijven bijstaan in de bescherming van zijn soevereiniteit. Het Russische staatshoofd schreeft dat Rusland 'Syrië alle steun zal blijven bieden bij de bescherming van zijn soevereiniteit, zijn eenheid en zijn territoriale integriteit.'

Rusland heeft in 2015 militaire luchtsteun geboden aan het regime in Damascus. Die steun zorgde ervoor dat het verloop van de oorlog in het voordeel van de regeringstroepen keerde. Op 11 december kondigde Poetin een progressieve terugtrekking aan van de Russische troepen in Syrië. Toch wil Moskou permanent aanwezig blijven op de basissen van Tartous en Hmeimim.