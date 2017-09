Poetin waarschuwt voor 'planetaire catastrofe' rond Koreaanse crisis

De VN-Veiligheidsraad gaat zich deze week buigen over een ontwerp van resolutie die nieuwe sancties wil tegen Noord-Korea. Volgende maandag zal over de tekst gestemd worden. Van de permanente leden zijn de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voorstanders van hardere sancties, China en Rusland lopen er niet warm voor.

Smeken

Delen Noord-Korea smeekt om oorlog Nikki Haley

De Amerikaanse VN-ambassadrice Nikki Haley zei tijdens de spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad in New York dat alleen de zwaarste sancties zullen volstaan om het conflict door middel van diplomatie op te lossen.

Volgens haar 'smeekt Noord-Korea om oorlog', met zijn recente waterstofbomtest. 'Oorlog is nooit de voorkeur van de VS en dat is het ook nu niet, maar ons geduld is niet eindeloos.'

Geen chaos

China, de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, dringt dan weer in sterke bewoordingen aan op een terugkeer naar de onderhandelingstafel. VN-ambassadeur Liu Jieyi: 'Deze zaak moet vreedzaam worden opgelost. China zal geen chaos en oorlog op het Koreaanse schiereiland aanvaarden'.

Tijdens een telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump heeft ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel aangedrongen op een vreedzame oplossing voor de Koreaanse crisis. Merkel engageerde zich ertoe zich binnen de EU daarvoor in te zetten. Dat heeft een woordvoerder van Merkel meegedeeld.

De Russische president Vladimir Poetin waarschuwt dan weer voor 'militaire hysterie', die kan uitdraaien op een 'planetaire catastrofe.' Rusland veroordeelt weliswaar de Noord-Koreaanse tests, maar 'teruggrijpen naar om het even welke sancties is in dit geval nutteloos en niet efficiënt', aldus Poetin in de marge van een top van de zich ontwikkelende Brics-landen in China.

Bemiddelen

Delen Het conflict zal niet opgelost worden via Twitter

Intussen biedt de regering van Zwitserland zichzelf aan als bemiddelaar voor eventuele onderhandelingen om een militaire confrontatie te vermijden. 'In de komende weken zal veel afhangen van de invloed van de VS en China in deze crisis,' zei president Doris Leuthard in Bern. Ze wees op de sterke reputatie van haar land en van Zweden inzake neutraliteit en discrete diplomatie. 'We kunnen een rol spelen achter de schermen. Het conflict zal niet opgelost worden via Twitter,' een duidelijke vingerwijzing naar Trump.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kent Zwitserland alvast, want hij genoot er, samen met zijn broers, zijn opleiding.

