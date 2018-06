Poetin verwacht dat economische sancties opgeheven worden

De Russische president Vladimir Poetin verwacht dat de economische sancties geleidelijk aan opgeheven zullen worden en dat de banden met de westerse landen zullen normaliseren. Dat heeft Poetin gezegd in een interview met Chinese media, voor hij vrijdag naar China afreist voor een staatsbezoek. De huidige sancties tegen Rusland 'verrassen ons niet en maken ons niet bang', zei hij aan de China Media Group. 'We gaan de banden met al onze partners normaliseren, met inbegrip van de Verenigde Staten en zij die gehoorzaam zijn aan de Verenigde Staten en sancties aan ons opleggen', aldus nog de Russische president.

De nieuwe Italiaanse premier, Giuseppe Conte, kondigde dinsdag nog aan dat hij de sancties tegen Rusland wil herbekijken. Nog op dinsdag reisde Poetin naar Oostenrijk, zijn eerste bezoek aan een Europees land sinds zijn herverkiezing. In Wenen zei de Russische president dat Rusland alvast bereid is de relaties met de EU te herstellen. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz pleit voor een geleidelijke opheffing van de sancties tegen Rusland, als er vooruitgang wordt geboekt in het proces om het conflict in Oekraïne te beëindigen. De extreemrechtse coalitiepartner van zijn christendemocratische partij, de FPÖ, is een nog meer uitgesproken voorstander van het schrappen van sancties.

In het interview merkt Poetin nog op dat andere landen 'ook de verliezen beginnen ondervinden die de Verenigde Staten veroorzaken'. Hij verwacht dat die 'vroeg of laat iedereen zullen schaden, ook de initiatiefnemer'. Vrijdag wordt Poetin in China verwacht voor een driedaags bezoek. De handel tussen de twee landen is het voorbije jaar gegroeid tot 87 miljard dollar. Tijdens het Russische bezoek hopen de twee landen de samenwerking te versterken op vlak van infrastructuur, energie en wetenschappelijk onderzoek.