Poetin versoepelt pensioenhervorming na protest

De hervorming werd begin deze zomer aangekondigd, bij de start van de wereldbeker voetbal in Rusland.

Momenteel kunnen mannen in Rusland met pensioen gaan op 60 jaar en vrouwen zelfs al op 55 jaar. In het parlement ligt een verhoging voor tot 65 jaar voor mannen en 63 jaar voor vrouwen.

De leeftijd voor mannen blijft ongewijzigd, zegt Poetin vandaag, maar de president wil de verhoging voor vrouwen bijsturen tot 60 jaar. Voor moeders van kroostrijke gezinnen is wel een vroegere exit mogelijk en Poetin kondigt ook boetes aan voor ondernemingen die werknemers ontslaan die dicht bij de pensioenleeftijd staan.

Verdedigd

Desalniettemin verdedigt hij vandaag ook de verhoging van de pensioenleeftijd. 'Een aarzeling kan op lange termijn de stabiliteit van de samenleving en de veiligheid van het land in gevaar brengen', zei hij. 'Zonder hervorming brengen we onze financiën in gevaar en moeten we ofwel grote schulden maken ofwel geld bijdrukken, met hyperinflatie en een verhoging van de armoede tot gevolg.'

Volgens de oppositie zullen veel Russen door de hervorming niets meer aan hun pensioen hebben. De levensverwachting van mannen is er immers beperkt tot 66 jaar.