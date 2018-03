Poetin toont nieuwe Russische nucleaire wapens: 'Niemand luisterde naar ons, luister nu'

Het gaat onder meer om een nieuwe, zware intercontinentale ballistische raket, een door kernenergie aangedreven kruisraket, een onderwaterdrone en hypersonische systemen.

'Het gaat om nieuwe strategische raketsystemen van Rusland, die we ontwikkeld hebben als reactie op de eenzijdige uitstap van de Verenigde Staten uit het verdrag over raketafweer en de de facto stationering van zulke systemen op het gebied van de Verenigde Staten en buiten de Amerikaanse grenzen', aldus Poetin tijdens zijn toespraak voor de Russische Federatieve Vergadering.

Hij zei dat Rusland de Verenigde Staten had gewaarschuwd niet voort te gaan met antiraketsystemen. 'Niemand luisterde naar ons, luister nu', waarschuwde Poetin.

Rusland ontwikkelde een nucleair aandrijfsysteem dat op een kruisraket kan worden geïnstalleerd. Zo zou de raket een reikwijdte hebben die tien keer groter is dan andere. 'Een laagvliegende en moeilijk te spotten kruisraket gewapend met een nucleaire lading en met een praktisch onbeperkte reikwijdte, onvoorspelbaar vluchtpad en de capaciteit om bijna alle onderscheppingslijnen binnen te dringen, is onkwetsbaar voor alle bestaande en toekomstige raket- en luchtafweer', aldus Poetin.

Hij stelde ook een onderwaterdrone voor die door onderzeeërs wordt gelanceerd en eveneens met een kernkop kan worden uitgerust. Die drone is volgens hem in staat om onbeperkte afstanden af te leggen op extreme diepte.

Rusland zal het Westen informatie geven over de nieuwe wapens, zei Poetin nog.

'Armoede in Rusland halveren in de komende zes jaar'

Rusland moet de komende zes jaar de armoedegraad halveren. Dat heeft president Vladimir Poetin donderdag gezegd. Zes jaar is de duur van een nieuw mandaat als hij op 18 maart de presidentsverkiezingen wint.

'We moeten een van de belangrijkste taken vervullen in de komende zes jaar, om een overtuigde, langdurende groei van echte inkomens van onze burgers te verzekeren en om in zes jaar, minstens de armoedegraad te halveren', aldus Poetin in zijn jaarlijkse toespraak voor de Federatieve Vergadering (met de Staatsdoema als lagerhuis en de Federatieraad als hogerhuis).

Hij beklemtoonde dat het aantal mensen dat door armoede is getroffen, van 42 miljoen in 2000 naar momenteel nog 20 miljoen is gedaald. 'Iedereen is voor ons van belang', zei de president nog.

Hij wil dat de werkgelegenheid wordt opgetrokken. Meetlat voor het beleid moet het welzijn van de burgers zijn. Voor de begeleiding van gezinnen en kinderen moet 40 procent meer worden uitgegeven dan de afgelopen jaren, aldus nog Poetin. Vanaf 2020 moet jaarlijkse nieuwe woonruimte voor vijf miljoen gezinnen geschapen worden. Ook moeten pensioenen regelmatig boven de inflatie worden verhoogd.

Poetin is al bijna twee decennia aan de macht in Rusland. Hij wil deze maand een vierde mandaat als president binnenrijven. Donderdag zei hij dat het land zijn democratische instellingen moet versterken. 'Om vooruit te gaan, dynamisch te ontwikkelen, moeten we de vrijheid in alle milieus uitbreiden en instellingen van democratie versterken, de lokale regering, structuren van de burgermaatschappij en rechtbanken', zei hij.

Volgens hem heeft Rusland zich 'stevig gevestigd als een democratische samenleving', die het pad van 'vrijheid en onafhankelijkheid' volgt. Volgens de president is het ook zaak om te reageren op de uitdagingen van de technologische revolutie. 'Wie ook tot president wordt verkozen, (...) we moeten allen voelen en begrijpen wat er rondom ons gebeurt.'

Hij wil dat Rusland een van de belangrijkste hubs ter wereld wordt op vlak van de opslag en verwerking van 'big data'. Hij wil meer vooruitgang bij de ontwikkeling van robots en kunstmatige intelligentie. Buitenlanders moeten aangemoedigd worden om in Rusland te studeren als een leidinggevend land op technologievlak.

De Russische staatsleider zei ook nog dat het land omgerekend zowat 160 miljard euro moet uitgeven om het wegennetwerk te verbeteren. 'De komende zes jaar is het noodzakelijk om de uitgaven voor de bouw en verbetering van de Russische wegen praktisch te verdubbelen.' Poetin hekelt vaak de afnemende kwaliteit van de wegen, die ook niet breed genoeg zijn voor het moderne verkeer.

Op 18 maart kiest Rusland een nieuwe president. Dat Poetin opnieuw zegeviert, staat zo goed als vast.