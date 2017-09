Poetin: 'Rusland vernietigt zijn laatste chemische wapens'

'Vandaag worden de laatste van de Russische voorraden van chemische wapens vernietigd. Zonder fanfare kunnen we zeggen dat dit een historische gebeurtenis is gezien de enorme voorraden aan chemische wapens uit de Sovjet-tijd.

Specialisten zeggen dat ze gebruikt kunnen worden om meerdere keren alles te vernietigen wat er op Aarde beweegt', zei de bewoner van het Kremlin. 'Deze (vernietiging van chemische wapens) is een belangrijke stap naar een veiliger wereld die meer in evenwicht is', voegde hij eraan toe.