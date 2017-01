Poetin: 'Regering-Obama wil Trump ondermijnen'

Tijdens een persconferentie heeft de Russische president Vladimir Poetin de regering-Obama op de hak genomen. Volgens hem probeert de regering met onwaarheden de legitimiteit van Obama's opvolger Donald Trump te ondermijnen. Poetin ontwaart parallellen met de opstand tegen Viktor Janoekovitsj, de voormalige president van Oekraïne, die leidde tot zijn afzetting. Volgens de Russen speelden de Amerikanen een rol in de protesten van 2014. Poetin sprak van een 'Maidan in Washington', verwijzend naar het plein waar de demonstraties plaatsvonden.

Vorige week berichtte onder meer CNN over gelekte memo's met bezwarende informatie over Trump, onder andere over zijn banden met Rusland en de hulp die de Russen aan Trump zouden gegeven tijdens zijn verkiezingscampagne. Het Kremlin ontkende al eerder er iets mee te maken hebben en Poetin bevestigde dat tijdens zijn persbijeenkomst. 'Wie zulke valse beschuldigingen verspreidt, is nog slechter dan een prostituee', verwees Poetin naar de claim in de memo's dat Trump seks zou hebben gehad met Russische prostituees. Dat schrijft onder andere The Guardian.

'Het klopt dat hij geen politieke actor was toen hij naar Moskou kwam - ik weet niet meer wanneer dat was, een paar jaar geleden', zei Poetin. 'Hij was toen gewoon een van de rijken van Amerika. Wat denken jullie - dat we veiligheidsmensen zetten op elke Amerikaanse miljardair? Complete nonsens', klonk het volgens CNN.

Zelf heeft hij Trump nog niet ontmoet, zegt Poetin. 'Ik heb dus geen grond om hem te bekritiseren, noch om hem te verdedigen.'

Ook de Russische minster van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov sprak de pers toe. Volgens hem zijn de prioriteiten in het buitenlandse beleid van Trump exact dezelfde als die in het Russische buitenlandbeleid. Lavrov ontkende wel dat er een top tussen Trump en Poetin is gepland in Reykjavik.