Poetin: 'Overwinning van Erdogan getuigt van grote politieke autoriteit'

Erdogan wist zondag in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen al meteen een meerderheid te behalen. Met zo goed als alle stemmen geteld (99,6 procent), komt hij uit op een score van 52,6 procent, zo meldt het Turkse nieuwsagentschap Anadolu.

Zijn partij AKP lijkt dan weer op weg om 295 parlementszetels binnen te halen. Samen met de nationalistische alliantiepartner MHP (48 zetels) wordt zo ook een meerderheid binnengehaald in het 600 zitjes tellende parlement.

Die uitslag geeft volgens Poetin blijk van 'de brede steun voor de koers die onder zijn leiding werd vastgelegd wat betreft de sociale en economische problemen waarmee Turkije wordt geconfronteerd'. Volgens de mededeling van het Kremlin leidt de uitslag ook tot 'de versterking van de positie van het land op vlak van het buitenlands beleid'. Erdogan en Poetin hebben de voorbije jaren een stevige relatie uitgebouwd. De twee leiders plegen regelmatig overleg over hun buitenlandpolitiek, onder meer in een poging om een oplossing te vinden voor de oorlog in Syrië.