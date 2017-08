Poetin overweegt nog een ambtstermijn als president

Begin juli klonk het nog bij een Kremlin-woordvoerder dat het nog onbeslist was of Poetin zou gaan voor een nieuwe 6-jarige ambstermijn. Poetin verschafte vrijdag meer duidelijkheid, toen een veteraan hem tijdens een bezoek aan Boerjatië bijna smeekte om zich opnieuw kandidaat te stellen. "We hebben een verzoek voor u. Bij de volgende presidentsverkiezingen vragen we u om opnieuw voor de functie te gaan. We zullen heel gelukkig zijn", zei de man volgens het persagentschap TASS.

"Oké, ik zal erover nadenken, dank u", antwoordde Poetin. Poetin was al twee keer vier jaar lang president, van 2000 tot 2008. Vervolgens werd hij premier tot 2012, om dan weer president te worden. Kort na zijn tweede presidentstermijn in 2008, werd de Russische grondwet aangepast om het mandaat van de president te verlengen tot zes jaar.