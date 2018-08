Poetin ontmoet Merkel in Duitsland voor gesprek over Syrië en Oekraïne

Een ander thema dat tijdens de ontmoeting in het kasteel Meseberg op zo'n 70 kilometer ten noorden van Berlijn zal worden aangesneden, is de strijd om de gasleiding Nord Stream 2, zo maakte regeringswoordvoerder Steffen Seibert maandag bekend. Op deze gasleiding kwam al meermaals kritiek, ook in Europa, uit vrees voor een grotere afhankelijkheid van Rusland.

Nord Stream 2, met een capaciteit van 55 miljard kubieke meter gas per jaar, moet eind volgend jaar in werking treden. Merkel en Poetin troffen elkaar eerder al midden mei in het Russische badoord Sotsji. Eind juli ontving Merkel daarnaast ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in Berlijn.