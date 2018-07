Poetin ontkent inmenging in Amerikaanse verkiezingen

De Russische president Vladimir Poetin heeft met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gesproken over de vermoede Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Tijdens een gezamenlijke persconferentie na de top tussen beide presidenten zei Poetin dat de Russische staat zich nooit heeft ingemengd in interne Amerikaanse aangelegenheden.

Poetin zei dat Trump de kwestie van de inmenging had aangehaald. 'Ik moest herhalen wat ik al meermaals heb gezegd, ook tijdens onze persoonlijke contacten, dat de Russische staat zich nooit heeft ingemengd en ook zich niet zal inmengen in interne Amerikaanse aangelegenheden, zoals verkiezingsprocessen', aldus de Russische president.

Trump zei dan weer dat de kwestie van de inmenging 'het best in persoon' werd aangesneden.

Beide presidenten spraken elkaar tijdens een bilaterale top, vandaag in de Finse hoofdstad Helsinki.