Poetin heeft 'geen compromitterende informatie over Trump'

De Russische president Vladimir Poetin was zondagavond te gast bij het populaire programma "Sunday Night with Megyn Kelly" op NBC. Toen Kelly hem vroeg of hij "iets wist wat de president zou kunnen beschadigen", reageerde Poetin geprikkeld. "Dat is gewoon weer een hoop onzin. Waar zouden wij die informatie halen? Hadden we een speciale relatie met hem? We hadden helemaal geen relatie met Trump", antwoordde de Russische president.

Poetin verklaarde ook dat hij Trump nooit had ontmoet voor die laatste president werd. "Ik denk dat er intussen vertegenwoordigers van honderd Amerikaanse bedrijven naar Rusland zijn gekomen. Denk je dat we ook beschadigende informatie over elk van hen verzamelen? Hebben jullie daar allemaal je verstand verloren?", klonk het geïrriteerd.

De journaliste vroeg Poetin ook naar zijn relatie met Trumps voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn. Tijdens een galadiner in 2015 voor de Russische tv-zender Russia Today zaten de twee naast elkaar aan tafel. Begin dit jaar moest Flynn opstappen nadat bekend raakte dat hij gelogen had over contacten met de Russische ambassadeur in Washington Sergej Kisljak.

"U en ik hebben een nauwere band dan ik met Flynn ooit gehad heb", aldus Poetin. "Tijdens dat diner heb ik maar amper met hem gepraat. Pas achteraf vertelde men mij om wie het ging."

De Amerikaanse geheime dienst FBI voert momenteel een onderzoek naar mogelijke banden tussen Trumps campagneteam en de Russische overheid. De FBI spitst zich onder meer toe op Russische documenten met informatie over het persoonlijke leven en de financiën van Trump. In dat geheime dossier zouden enkele pikante verhalen over de president staan. Zo zou Trump de presidentiële suite van een hotel in Moskou hebben afgehuurd om prostituees op het bed te laten plassen waar ook de Obama's hadden overnacht. Trump deed die verhalen eerder al af als "complete nonsens."