Poetin haalt fel uit naar Westen na luchtaanvallen op Syrië

Dat heeft het Kremlin bekendgemaakt.

De VN-Raad moet het hebben over de 'agressieve acties van de VS en hun bondgenoten', zegt de Russische president Vladimir Poetin. Hij veroordeelt de aanvallen en zegt dat de huidige escalatie 'een destructieve impact op het hele systeem van internationale betrekkingen heeft'.

Voorwendsel

De Russische leider zegt dat de 'in scène gezette' aanval met chemische wapens van vorige zaterdag in de Syrische stad Douma voor de westerse landen was een 'voorwendsel' voor een aanval op Syrië.

Volgens Poetin heeft het Westen een 'cynisch misprijzen aan de dag gelegd' ten opzichte van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, die zaterdag haar onderzoek in Douma moet beginnen, 'en zonder de conclusies van het onderzoek af te wachten'.

Het Kremlin benadrukt ook dat de aanvallen geen goedkeuring hadden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, wat een 'schending" is van het VN-charter en de normen en principes van het internationaal recht.

Steun

Moskou stipt ook aan dat het de 'legitieme' Syrische regering helpt 'in het bekampen van terrorisme'. Volgens woordvoerster Maria Zacharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken is Syrië, dat al jaren weerstaat aan een 'terroristische agressie', door het Westen is aangevallen terwijl dat land 'een kans op een vreedzame toekomst' had.

De woordvoerster verwees daarmee naar het feit dat het door Moskou gesteunde regeringsleger de laatste maanden een groot deel van het territorium, dat in handen van opstandelingen was, heeft heroverd.

De VS 'verergeren met hun daden ook de humanitaire catastrofe in Syrië, brengen leed toe aan de burgerbevolking, spelen de terroristen in de kaart die al zeven jaar het Syrische volk tormenteren, en veroorzaken een nieuwe vluchtelingengolf', meent het Kremlin.