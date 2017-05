Poetin en Trump hopen elkaar te ontmoeten op G20-top in Hamburg

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump hebben elkaar dinsdag gesproken aan de telefoon. Ze willen elkaar een eerste keer bilateraal ontmoeten in de marge van de G20-top in Hamburg op 7 en 8 juli, zo meldt het Kremlin. De leiders spraken ook over Noord-Korea en Syrië.