Poetin en Netanyahu plegen telefonisch overleg over Syrië

De basis in Homs, in het centrum van Syrië, werd maandag bestookt zonder dat iemand daarvoor de verantwoordelijkheid opeiste. Syrië en Rusland wezen echter met een beschuldigende vinger naar Israël, dat raketten zou afgevuurd hebben van in het Libanese luchtruim.

Volgens het Amerikaanse NBC News zouden de Verenigde Staten weten dat het inderdaad Israël was dat achter de aanval zat. Bij het bombardement zouden veertien doden gevallen zijn.

In zijn gesprek met de Israëlische premier vroeg Vladimir Poetin woensdag aan Benjamin Netanyahu om 'zich van elk destabiliserend initiatief te onthouden dat de situatie nog zou kunnen verslechteren' in Syrië. Poetin zou volgens een communiqué van het Kremlin aangedrongen hebben op de soevereiniteit van Syrië.

Het kabinet van Netanyahu hield het erop dat de premier 'herhaald heeft dat Israël niet zal toestaan dat Iran militair een voet aan de grond krijgt in Syrië'. Zoals steeds houdt Netanyahu zich op de vlakte over de concrete Israëlische initiatieven in het buitenland. Dat het de Israëli's zijn die de aanval op de basis in Homs hebben uitgevoerd, geeft hij dan ook (nog) niet met zoveel woorden toe.