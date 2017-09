Poetin en Erdogan gaan nauwer samenwerking in Syrië

Beide staatshoofden bevestigden dat, zoals midden september in Astana -waar Rusland, Turkije en Iran een regeling voor het Syrische conflict proberen te vinden- reeds was overeengekomen, dat vier zogenaamde de-esescalatiezones in Syrië zullen worden opgericht. De grootste ervan komt in de noordelijke provincie Idlib.

Volgens Poetin zijn zo zoetjesaan de politieke voorwaarden vervuld om de Syrische vluchtelingen naar hun land te laten terugkeren en om een einde te maken aan het zes jaar oude conflict in dat land.

De Russisch-Turkse samenwerking is niet evident. De eerste jaren van het conflict stonden Moskou en Ankara diametraal tegenover elkaar, met Rusland dat de regering-Assad steunde en Turkije een deel van de rebellen of jihadisten. Vooral nadat Washington in Syrië de Koerden als zijn pion was beginnen uitspelen, verkoelde de Amerikaans-Turkse samenwerking om president Assad afgezet te krijgen en een "regimewissel" te forceren.