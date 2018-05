Poetin en Assad ontmoeten elkaar in Sotsji

'Het ging om diepgaande gesprekken tussen beide mannen, die elkaar voor het laatst in december vorig jaar gesproken hadden op de militaire basis van Hmeimim in Syrië', zo luidt het. 'De twee leiders drukten nogmaals op het belang van het creëren van voorwaarden voor een politieke oplossing voor het conflict in Syrië.'

Volgens Peskov zei Poetin dat hij Russische troepen in Syrië, die er het Syrische regime steunen, zal beginnen terughalen, 'gezien de aanzienlijke overwinningen en successen van het Syrische leger in hun strijd tegen terrorisme.'

Volgens het Syrische staatspersagentschap Sana feliciteerde de Russische president zijn Syrische ambtsgenoot met de territoriumwinsten, die volgens Poetin tot 'verhoogde legitimiteit' leidden.

Ook Assad ziet het belang van een 'politiek proces' in, dat 'nodig is parallel aan de strijd tegen terrorisme'.

'We weten dat dit geen gemakkelijke kwestie is want er zijn landen in de wereld die geen stabiliteit willen in Syrië', zo citeert Sana het staatshoofd.