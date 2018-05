Poetin en Abe sporen aan tot terughoudendheid in Koreaans conflict

In de regio moet een sfeer van vrede worden gehandhaafd, verklaarde Vladimir Poetin volgens het persbureau TASS. Rusland onderhoudt goede diplomatieke contacten met Noord-Korea. Japan voelt zich door het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma bedreigd.

Shinzo Abe spoort Noord-Korea aan tot een volledige en verifieerbare denuclearisering. 'Rusland en Japan zullen nauwe contacten onderhouden, opdat Noord-Korea de goede richting opgaat', zei de Japanse premier.

De afgelopen dagen zorgde de Amerikaanse president Donald Trump voor enige verontrusting door zijn veranderlijke koers in zijn politiek tegenover Noord-Korea. Eerst had hij de langverwachte top met de Noord-Koreraanse leider Kim Jong-un geannuleerd en niet veel later sloot hij de bijeenkomst dan toch weer niet uit. Voorlopig is het koffiedik kijken of de top nog haalbaar is.

Zaterdag werd wel duidelijk dat de VS voorlopig toch een delegatie naar Singapore stuurt om de top voor te bereiden. Dat heeft Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis, meegedeeld. 'Een team van het Witte Huis zal zoals gepland naar Singapore afreizen om voorbereidingen te treffen voor als de top zou plaatsvinden', zo verklaarde de woordvoerster in Washington. Verwacht wordt dat de delegatie zondag naar Singapore zal vliegen.

Poetin en Abe bespraken zaterdag ook mogelijke stappen om het geschil over de zuidelijke Koerileneilanden bij te leggen. Rusland had de eilandengroep in de Stille Oceaan tijdens de Tweede Wereldoorlog bezet. Japan eist dat de archipel wordt teruggegeven. De ruzie is de reden waarom Moskou en Tokio sinds de Tweede Wereldoorlog nog steeds geen vredesverdrag hebben ondertekend.