Poetin biedt zich aan als gastheer G7

De laatste top van de G7 is dit weekend in Canada op een mislukking uitgelopen. De Russische president Vladimir Poetin herhaalde bereid te zijn tot een topontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump.

Op weg naar de G7 zei Trump dat Rusland weer bij de G7 moet komen. Hij zei dat de kwestie rond de annexatie van de Krim speelde in de tijd van zijn voorganger Barack Obama. Trump kreeg op de Canadese G7-top alleen bijval van de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte.

Rusland was van 1998 tot 2014 ook lid van de club, maar werd eruit gezet toen het in 2014 de Krim inlijfde. Het schiereiland, waar 65 procent van de bevolking etnisch Russisch is, werd in de jaren vijftig in de Sovjet-Unie plotseling bij de Oekraïense deelrepubliek ingedeeld. Poetin nam de Krim in tijdens een conflict met Oekraïne. Dat leidde in de EU tot verontwaardiging en sancties. De G7 top in Canada is een mislukking geworden, omdat Trump vasthoudt aan zijn confrontatiekoers over invoerrechten. Hij ontketent daarmee een handelsoorlog binnen de G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS).