Playboy-oprichter Hugh Hefner overleden

Dat maakte het bedrijf bekend.

Hugh Hefner (1926) overleed in zijn huis in de buurt van Beverly Hills, Los Angeles 'aan natuurlijke oorzaken', 'omringd door zijn geliefden'.

Hefner richtte in 1953 met spaargeld en met geleend geld het tijdschrift Playboy op (met Marilyn Monroe op de eerste cover), en bouwde van daaruit een media-imperium op.

Playboy werd het eerste blootblad dat een vrij algemene verspreiding kreeg. Dat was zeker in het begin geen gemakkelijke zaak. Hefner moest bijvoorbeeld juridisch afdwingen bij de posterijen dat ze de magazines zouden verspreiden.

Hefner ontpopte zich tot een pleitbezorger van vrije meningsuiting, tot een stem in de burgerrechtenbeweging, en tot een apostel van seks. Seks, zei hij vaak, was niet obsceen. Oorlog (onder meer die in Vietnam) was dat voor hem wel.

Playboy stond niet alleen voor seksadvies en blootfoto's en een libertijnse levensstijl. In zijn tijdschrift publiceerde Hefner ernstige interviews met vaak controversiële figuren, onder meer met Malcolm X, wat tot het veelgeciteerde excuus leidde dat mannen het tijdschrift kochten om de interviews. Behalve dat publiceerde hij in zijn tijdschrift fictie van bekende of aankomende auteurs.

Exploitatie

Op het hoogtepunt was Playboy een goudmijn, die zich vertakte in clubs en films.

In het begin waren het vooral fatsoenrakkers en christelijke groeperingen die het blad uit de handel probeerden te krijgen, maar vanaf de jaren 60 lagen het blad en het imperium vooral onder vuur wegens seksisme en exploitatie van vrouwen.

Vanaf de jaren 90 ging het bergaf met het magazine, en kwam Hefner nog vooral in het nieuws met zijn (soms bizarre) liefdesleven.

Hij was in 2012, na een periode met drie inwonende vriendinnen, getrouwd met de vele decennia jongere Crystal Harris. Hij laat vier volwassen kinderen achter.

Hefner overleed in zijn villa in Los Angeles, die beter bekend is als de 'Playboy Mansion'. Het landgoed van ruim 20.000 vierkante meter (met een huis van meer dan 2.000 vierkante meter) werd in augustus van dit jaar nog verkocht voor 100 miljoen dollar (ruim 85 miljoen euro). De deal legde wel vast dat Hefner er tot zijn dood mocht blijven wonen.