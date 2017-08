Pink Floyd: portret van een onzichtbare band

Op 4 augustus 1967, in het hartje van de Summer of Love, verscheen The Piper at the Gates of Dawn, het sprankelende debuut van Pink Floyd. Vijftig jaar later wijdt het Victoria and Albert Museum in Londen een ambitieus retrospectief aan de Britse band. Die tentoonstelling is een voltreffer - ook door wat ze níét laat zien.