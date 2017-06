Peter Wittoeck: 'Jammer dat de VS de boot gaan missen'

Hoe belangrijk is het nieuws dat Trump de VS terugtrekt uit het Parijs-akkoord?

WITTOECK: 'Het is belangrijk nieuws, maar we zagen het al wel aankomen. En het is belangrijk omdat de VS de grootste economie van de wereld zijn. Parijs gaat over een transformatie naar een koolstofarme toekomst. Het zou mooi geweest zijn om de grootste economie daarin mee te krijgen, maar zonder de VS betekent het niet dat die transformatie niet zal lukken. Een overweldigende meerderheid van andere spelers in de wereld hebben op een heel vastberaden manier bevestigd dat ze verder gaan op dit pad. De EU, maar ook China, India en Rusland gaan allemaal door. Maar ook belangrijke spelers binnen de VS zelf willen door. Veel partijen uit de privesector hebben Donald Trump opgeroepen zich niet terug te trekken. Het is jammer dat de VS de boot gaan missen.

...