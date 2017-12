Dat berichtten lokale media zondag. Fujimori, die een gevangenisstraf uitzit van 25 jaar voor schending van de mensenrechten en machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap, werd dit weekend opgenomen in het ziekenhuis wegens een lage bloeddruk en hartritmestoornissen.

Fujimori had op 11 december zelf een gratieverzoek ingediend wegens zijn gezondheidsproblemen, luidt het in een mededeling van het presidentschap. 'Een officiële medische raad heeft de gevangene geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat meneer Fujimori aan een progressieve, degeneratieve en ongeneeslijke ziekte lijdt en dat zijn gevangenschap een ernstig risico vormt voor zijn leven, gezondheid en integriteit.'

President Pedro Pablo Kuczynski besliste het advies van de medische raad te volgen en verleende hem op 24 december om 18 uur gratie wegens humanitaire redenen, klinkt het.

Deal

Behalve Fujimori kregen ook nog zeven andere gevangenen om dezelfde reden gratie. Meteen na de bekendmaking van het nieuws deden in de Peruaanse media geruchten de ronde dat er achter de schermen een deal werd beklonken tussen Kuczynski en Kenji Fujimori, Alberto's zoon.

Kenji Fujimori is parlementslid voor de oppositiepartij Kracht van het Volk (FP, Fuerza Popular), opgericht door zijn zus Keiko Fujimori, die in 2016 nipt de presidentsverkiezingen verloor. Donderdagavond stemde hij en enkele leden van de partij verrassend tegen de afzetting van president Kuczynski, die zo de stemming nipt overleefde. Nochtans was de afzettingsprocedure door de FP ingeleid na beschuldigingen van corruptie, die door de president zelf ontkend worden. P

eruaanse media speculeren nu dus dat de familie van Fujimori een stokje voor de door de oppositie geplande afzetting heeft gestoken, in ruil voor de vrijlating van het voormalige staatshoofd. Kenji Fujimori reageert hoe dan ook tevreden op de gratie voor zijn vader. 'Ik zou president Pedro Pablo Kuczynski namens de familie Fujimori willen bedanken voor het nobele en grootmoedige gebaar van humanitaire gratie voor mijn vader Alberto Fujimori. We zijn u eeuwig dankbaar, president', zegt hij op Twitter.

Ook Keiko Fujimori reageerde al op de microblogwebsite: 'Vandaag is een grote dag voor mijn familie. Het zal een Kerstmis worden van de hoop en vreugde.'

Mensenrechten

Fujimori was van juli 1990 tot november 2000 president van Peru. Ondertussen zit hij al ruim tien jaar in de cel in de Peruviaanse hoofdstad Lima. De rechts-populist - een zoon van Japanse immigranten - werd onder meer veroordeeld voor zware schendingen van de mensenrechten en machtsmisbruik tijdens zijn tienjarige ambtsperiode.

Afgelopen zaterdag werd het voormalige staatshoofd, die ook aan tongkanker zou lijden, opgenomen in het ziekenhuis wegens een lage bloeddruk en hartritmestoornissen.

Eind 2012 diende Fijimori al eens een gratieverzoek in bij Kuczynski's voorganger Ollanta Humala, maar die wees dat in 2013 af. Ook in 2016, met nog drie dagen te gaan in de termijn van Humala, vroeg hij zijn vrijlating, maar die wilde zo kort voor zijn vertrek uit het ambt geen beslissing nemen.