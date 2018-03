Peru: president ondervraagd in afzettingsprocedure

Eind december was het in het parlement ook al tot een een stemming over de afzetting van Pedro Pablo Kuczynski gekomen, op initatief van de oppositiepartij Kracht van het Volk (FP, Fuerza Popular). FP is de partij van Keiko Fujimori, de 42-jarige dochter van de voormalige autoritaire president Alberto Fujimori (79). Tegen de verwachting in overleefde Kuczynski die stemming nipt, omdat Keiko's broer Kenji Fujimori - eveneens lid van de FP - samen met negen andere leden van de partij verrassend tégen de afzetting hadden gestemd.

Enkele dagen nadien, op kerstavond kwam dan de aankondiging van Kuczynski dat hij Alberto Fujimori, die een gevangenisstraf uitzat van 25 jaar voor schending van de mensenrechten en machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap, gratie verleende wegens zijn slechte gezondheid. Er werd dan ook gespeculeerd dat Kenji achter de schermen een deal had beklonken met de huidige president over de vrijlating van zijn vader. Keiko zou een vrijlating via juridische weg verkozen hebben en zette Kenji eind januari uit haar partij.

De oppositie slaagde er begin deze week in om een nieuwe afzettingsprocedure tegen Kuczynski op te starten. Vrijdag trokken zes leden van de parlementaire commissie die het onderzoek voert, naar het presidentieel paleis om het staatshoofd te ondervragen.