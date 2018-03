Peru: huiszoekingen en uitreisverbod tegen ex-president

Dat melden de anticorruptie-autoriteiten. Het openbaar ministerie gaf ook opdracht volgens mediaberichten om twee huizen van Pedro Pablo Kuczynski in hoofdstad Lima te doorzoeken. Gewezen vicepresident Martín Vizcarra (55) volgde vrijdag Kuczynski op, die woensdag ontslag nam.

Kuczynski wou met zijn ontslag een geplande afzettingsprocedure in het land voorkomen. De rechtsliberale politicus en gewezen investeringsbankier met Duitse roots wordt ervan beschuldigd in een internationaal corruptieschandaal verwikkeld te zijn rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht.

Kuczynski bekleedde de voorbije jaren verschillende politieke ambten.

Het werd Kuczynski uiteindelijk fataal dat hij moest regeren met een sterke oppositiemeerderheid in het parlement. De rechtspopulistische oppositie rond Keiko Fujimori probeerde al in december om Kuczynski af te zetten. De dochter van de vroegere autoritaire machtshebber Alberto Fujimori verloor in 2016 zeer nipt de presidentsverkiezingen. Kuczynski won toen ook dankzij stemmen van links, dat zich op het laatste moment kantte tegen het herboren Fujimori-kamp. De harde kiesstrijd leidde later tot een verbeten machtsstrijd tussen de regering en het door Keiko Fujimori gecontroleerde parlement. Kuczynski was slechts twintig maanden aan de macht.

Presidenten in de problemen

Het Odebrecht-schandaal dreigt ondertussen alle democratisch verkozen staatshoofden van Peru sinds het einde van het tijdperk-Fujimori (1990-2000) in de problemen te brengen. Kuczynski's voorganger Ollanta Humala (2011-2016) zit al in voorarrest. Tegen Alejandro Toledo (2001-2006) is een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En ook naar Alan García (2006-2011) loopt een onderzoek.

Peru is na enkele decennia van binnenlandse politieke crisissen de voorbije jaren wat gestabiliseerd en is een van de snelst groeiende economieën van Latijns-Amerika. Maar de kloof tussen arm en rijk is nog steeds immens. Corruptie is een groot probleem en de publieke instellingen zijn dikwijls zwak.