Persconferentie Trump en Merkel: 'Ik ben geen isolationist'

De Amerikaanse president begon de persconferentie met de economische mededeling dat een gesprek over de opleiding van werknemers met de CEO's van BMW en Siemens, die met Merkel mee naar de VS waren gekomen, erg constructief was. Deze zakenlui waren met Merkel meegereisd naar het Witte Huis. Duitsland is erg goed in het opleiden van werknemers, aldus Trump.

Trump herhaalde zijn steun voor de NAVO, maar ook de boodschap 'dat alle leden hun fair share moeten betalen.' Merkel beloofde dat het Duitse deel van het NAVO-budget zal worden opgetrokken en kreeg felicitaties over de Duitse inzet in Afghanisten en de inspanningen die zij en de Franse president Hollande doen om het conflict in Oekraïne op te lossen.

'Onze twee landen moeten blijven samenwerken om mensen te beschermen tegen radicaal terrorisme en IS te verslagen. We moeten onze burgers verdedigen tegen hen die terrorisme verspreiden', zei Trump. 'Immigratie is een privilege, geen recht. En de veiligheid van onze burgers moet eerst komen, zonder twijfel.' Merkel zei enkel dat ze het onderwerp hebben aangesneden.

Veiligheid heeft veel facetten

Merkel zei dat de NAVO erg belangrijk is voor Duitsland. 'Maar veiligheid is een thema met veel facetten. Er is ook ontwikkelingshulp en de situatie in Afghanistan bijvoorbeeld.' Merkel zegt dat ze samen zullen blijven vechten tegen IS, en dat ze zullen samenwerken aan politieke oplossingen, bijvoorbeeld in Libië en Afghanistan.

Handel kwam niet alleen in het begin, maar ook later in de persmeeting ter sprake. 'Ik ben geen isolationist", zei hij in een vraag over zijn 'America First'-politiek. 'Ik ben geen isolationist, ik ben een eerlijke handelaar', was het antwoord. 'Ik ben een vrijhandelaar.' De claim dat hij een isolationistisch beleid zou voeren, deed hij af als fake news.

Toen de afluisterbeschuldigingen van Trump aan het adres van Obama aan bod kwamen, zei hij: 'De laatste regering... we hebben tenminste iets gemeenschappelijk', daarbij al grijnzend naar Merkel. In 2013 bleek dat zijn werd afgeluisterd door de NSA.