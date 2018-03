Pentagon: 'Niet terreur, maar Rusland en China voortaan voornaamste bedreiging voor VS'

Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de NAVO-alliantie versterken, maar vraagt ook meer militaire investering van partners, zo blijkt uit een vierjaarlijkse strategische planning van het Pentagon. China en Rusland nemen de plaats in van terreurgroepen als belangrijkste bedreiging voor de VS. Om die in te dijken, moet de strijdmacht 'dodelijker' worden, klinkt het.