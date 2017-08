Pentagon: momenteel 11.000 VS-soldaten in Afghanistan

Het vorige aantal gold tot nog toe als startpunt bij de discussies over de 'nieuwe strategie' die de regering van president Trump wil hanteren in het land dat de Amerikanen 16 jaar geleden binnenvielen.

Het 'nieuwe' aantal omvat ook de GI's die in NAVO-verband deelnemen aan het opleiden van Afghaanse troepen en de 'special forces' die er antiterreuroperaties uitvoeren tegen al-Qaida of Islamitische Staat.

Trump wil het aantal Amerikaanse 'boots on the ground' verhogen omdat het Afghaanse leger op het terrein de taliban niet de baas blijkt te kunnen. Momenteel is er sprake van het sturen van 4.000 soldaten extra.