Pentagon knipt banden door met Syrische rebellengroep die regeringsleger aanviel

Volgens Amerikaanse media heeft het Pentagon tot nu toe de banden doorgeknipt met één rebellengroep: Shohada al-Quartyan. De rebellen hadden 'eenzijdig, zonder toelating van of coördinatie met het Amerikaanse leger of de coalitie' acties uitgevoerd 'die niet gericht waren tegen IS', zo motiveerde kolonel Ryan Dillon die beslissing.

Shohada al-Quartyan kon tot voor kort gebruik maken van Amerikaanse wapens en informatie. Het was 'een van de belangrijke partners in de strijd tegen IS in het zuiden van Syrië. Toch steunt de coalitie hun operaties niet meer', aldus Dillon.

Amerikaanse media hadden eerder al onthuld dat Trump de geheime wapenleveringen van de CIA aan Syrische rebellen had stopgezet. Die beslissingen lijken te passen in de nieuwe lijn van de Amerikaanse regering, die zich in Syrië wil concentreren op de strijd tegen IS. Maar volgens tegenstanders maakt Trump daarmee een knieval voor de Russen, de belangrijkste bondgenoot van de Syrische president.