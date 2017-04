Pentagon bevestigt niet dat Belgische vliegtuigen burgerslachtoffers maakten in Mosul

Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft de betrokkenheid van Belgische vliegtuigen bij de luchtaanvallen van 17 maart op Mosoel niet bevestigd. Dat zegt de Amerikaanse ambassade van de VS zondag. Bij de luchtaanval op die Iraakse stad in handen van IS vielen meer dan 200 burgerdoden.

'Het ministerie van Defensie heeft de betrokkenheid van geen enkele partner van de coalitie bevestigd', zegt een woordvoerder van de ambassade aan Belga. Journalist Martin Chulov van de Britse krant The Guardian sprak op twitter van een rapport van het Pentagon dat de betrokkenheid aangaf van Amerikaanse, Britse, Franse en Belgische vliegtuigen bij de bewuste luchtaanvallen. De oppositiepartijen Groen en SP.A vragen uitleg aan defensieminister Steven Vandeput.

'Er is een onderzoek aan de gang', zegt de woordvoerder van de ambassade. De resultaten van dat onderzoek zouden door de anti-IS-coalitie bekendgemaakt worden.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zegt aan VRT Nieuws al informatie te verstrekken in de Opvolgingscommissie Buitenlandse Operaties, maar dat nog meer informatie openbaar maken gevaarlijk kan zijn.

'We hebben niet de gewoonte om juist aan te geven waar en hoe en wat, voornamelijk voor de veiligheid van onze mensen ter plaatse', klinkt het. 'Het zou toch wel een beetje gek zijn om in het publiek te gaan aankondigen op welke manier we dingen doen en wat daarbij onze beperkingen zijn enzovoort. Als we dat in het publiek zeggen, zeggen we het ook aan IS.'