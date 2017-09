'Pelgrimstocht naar Mekka is probleemloos verlopen'

De jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka, de hadj, is dit jaar probleemloos verlopen. Dat zeggen de Saoedische autoriteiten. Honderdduizenden pelgrims nemen zaterdag nog deel aan het ritueel voor de steniging van de duivel.

De pelgrimstocht naar Mekka is een van de vijf zuilen van de islam. Elke gezonde, volwassen moslim die over voldoende geld beschikt moet eens in zijn leven op bedevaart. "De hadj verloopt dit jaar zonder problemen", zei de woordvoerder van de Saoedische minister van Binnenlandse Zaken, Mansour al-Turki.

Zowat 2,3 miljoen moslims uit de hele wereld hebben de pelgrimstocht dit jaar afgelegd. "Er zijn daarbij geen veiligheids- of gezondheidsproblemen opgetekend."

De hadj eindigt zondag. De afgelopen jaren werden de hadj niet zelden verstoord door politiek geweld. "We hebben dit jaar niet gemerkt dat pelgrims politieke standpunten innamen", aldus al-Turki.

In 2015, kwamen honderden pelgrims, waaronder heel wat Iraniërs, om het leven toen ze vertrappeld werden tijdens het ritueel in Mina voor de steniging van de duivel. De gebeurtenissen zorgden voor spanningen tussen Iran en Saoedi-Arabië