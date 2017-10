Peking vraagt Washington het nucleair akkoord met Iran te respecteren

Zoals bekend wil de VS-leider het nucleaire akkoord dat de grootmachten (de VS onder Barack Obama inbegrepen) in 2015 met Iran bereikten naar de prullenmand verwijzen.

'Wij zijn van mening dat het akkoord belangrijk is voor de internationale regeling van nucleaire non-proliferatie en de vrede en stabiliteit in de regio', verklaarde woordvoerster Hua Chunying van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Topdiplomaat Yang Jiechi had hierover donderdagavond een telefonisch onderhoud met zijn collega Rex Tillerson van het State Department. Naast Duitsland, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland is China een van de zes grootmachten die in 2015 de nucleaire deal met Iran hebben ondertekend om te verhinderen dat Teheran een atoombom zou ontwikkelen.

Trump zal vrijdag om 18.45 uur (Belgische tijd) in een toespraak bekendmaken hoe zijn 'Iranstrategie' er zal uitzien. Als Trump, zoals te verwachten valt, het nucleaire akkoord verwerpt, dan heeft het Congres 60 dagen de tijd om te beslissen of het sanctieregime tegen Teheran -deels of geheel- wordt heringevoerd.