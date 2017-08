Peking roept Trump op om handelsrelaties niet te betrekken bij crisis rond Noord-Korea

"Wij geloven dat het probleem van het nucleaire Noord-Korea en de Chinees-Amerikaanse handelsrelaties twee verschillende onderwerpen zijn, die zich afspelen op compleet verschillende domeinen. Ze moeten dan ook niet samen besproken worden", zei de Chinese viceminister van Handel, Qian Keming.

Hij reageerde daarmee op een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump, van zondagochtend. "Ik ben erg teleurgesteld in China. Onze dwaze vorige leiders hebben hen toegelaten om honderden miljarden dollar te verdienen met de handel, maar ze doen niets voor ons wat Noord-Korea betreft. Ze praten enkel. We zullen dit niet langer toelaten. China kan dit probleem makkelijk oplossen", klonk het toen.

Het communistische Noord-Korea voerde vorige week vrijdag een nieuwe test met een raket uit, de tweede al in een maand tijd. Die legde 3.700 kilometer af, wat betekent dat Noord-Korea Amerikaanse steden als Los Angeles, Denver en Chicago zou kunnen bereiken. Trump oefent al langer druk uit op China om militair op te treden, maar het buurland van Noord-Korea ziet praten met Pyongyang als enige uitweg uit de crisis.

Met de Japanse premier Shinzo Abe lijkt Trump meer op dezelfde lijn te zitten als het gaat over Noord Korea. In een telefoongesprek zondag over de raketlancering van vrijdag waren ze het eens over het feit dat het Noord-Koreaanse raketprogramma een "ernstige en groeiende bedreiging" is. Ze spraken af om de diplomatieke en economische druk op Noord-Korea op te voeren, "en andere landen te overtuigen hen te volgen", liet het Witte Huis weten. "Ik was het helemaal eens met president Trump dat we verdere acties moeten ondernemen", verklaarde Abe maandag na het telefoongesprek.

Hij benadrukte dat herhaaldelijk geprobeerd werd om de kwestie via diplomatie op te lossen, maar dat Noord-Korea de situatie eenzijdig op de spits heeft gedreven. "China, Rusland en de rest van de internationale gemeenschap moeten dit onbetwistbare feit ernstig nemen en de druk verhogen", klonk het