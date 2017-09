Peking gaat export van olie naar Noord-Korea beperken

Het Chinese ministerie van Handel kondigde aan dat de export van olieproducten vanaf 1 oktober beperkt zal worden, terwijl de uitvoer van aardgascondensaat en vloeibaar aardgas (LNG) zaterdag al wordt stopgezet. Ook de invoer van Noord-Koreaans textiel stopt vanaf zaterdag.

De VN-Veiligheidsraad keurde eerder deze maand unaniem nieuwe sancties goed tegen Noord-Korea, na de zesde nucleaire test van Pyongyang op 3 september. In de resolutie van de Verenigde Naties is een verbod opgenomen op de uitvoer van LNG en aardgascondensaat, en een limiet van 2 miljoen vaten per jaar op de uitvoer van bewerkte olie, terwijl de uitvoer van ruwe olie naar Pyongyang wordt beperkt tot de huidige niveaus.

China, de enige leverancier van Noord-Korea en zijn belangrijkste bondgenoot, heeft in de afgelopen jaren geen cijfers vrijgegeven over de export naar Noord-Korea. Volgens de Amerikaanse VN-missie levert Peking elk jaar zowat 4 miljoen vaten bewerkte olie en 4,5 miljoen vaten ruwe olie aan Pyongyang.

De maatregelen van de VN lijken al een effect te hebben op Pyongyang, waar de benzineprijzen de laatste tijd aanzienlijk gestegen zijn.