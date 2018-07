Peking en Londen plannen nieuw vrijhandelsakkoord

'We hebben gesproken over het aanbod van (de Chinese) minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi om gesprekken op te starten over een mogelijk vrijhandelsakkoord tussen Groot-Brittannië en China na de Brexit', zo deelde Hunt mee tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Chinese ambtgenoot. 'We hebben gezegd dat we dit zullen onderzoeken', aldus nog Hunt.

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is voorzien voor eind maart 2019. Het bezoek aan China is de eerste officiële reis van Hunt, sinds hij begin juli Boris Johnson opvolgde op Buitenlandse Zaken.

Begin dit jaar had ook de Britse eerste minister Theresa May al een bezoek gebracht aan het land. Toen pleitte ze ervoor de onderhandelingen op te voeren over de afbouw van de handelsbelemmeringen tussen beide landen. Volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zal Hunt in China ook praten over klimaatverandering en over de situatie in Noord-Korea.