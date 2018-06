Peiling: twee op drie Amerikanen vindt scheiden van migrantengezinnen 'onaanvaardbaar'

Vrijdag raakte bekend dat de Amerikaanse autoriteiten bijna 2.000 kinderen van hun ouders gescheiden hebben. De ouders werden aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten als illegale migranten opgesloten, terwijl hun kinderen in opvangkampen of bij pleeggezinnen terechtkwamen.

De peiling werd de voorbije dagen telefonisch afgenomen bij 1.100 gezinnen over heel Amerika, met een foutenmarge van circa 3 procent, zegt CBS.

Twee derde

Van de respondenten geeft 67 procent aan dat 'onaanvaardbaar' te vinden, meldt CBS. Daarbij gaat het vooral om Democratische kiezers (90 procent) en onafhankelijken (66 procent), maar ook 39 procent van de Republikeinse kiezers is tegen, vooral dan jongere en gematigde Republikeinen.

Trumps immigratiebeleid in zijn geheel krijgt slechts van 35 procent van de ondervraagden instemming. In mei was dat nog 40 procent.

Lees ook de opinie van Bert Bultinck: Het is van de vluchtelingencrisis van 2015 geleden dat de zenuwen in de EU nog zo strak stonden

Geluidsopname

Intussen heeft nieuwssite ProPublicat een geluidsopname vrijgegeven van migrantenkinderen die wanhopig om hun mama en papa roepen nadat ze door de immigratie-autoriteiten gescheiden zijn van hun ouders. Een agent maakt terwijl het grapje: 'Wel, we hebben hier een orkest. Wat we missen is een dirigent'.

De website voor onderzoeksjournalistiek zei dat de geluidsopname, die bijna acht minuten duurt, vorige week gemaakt werd in een detentiecentrum van de Amerikaanse douane en grensbewaking.

Functionarissen hebben journalisten die in de detentiecentra voor migranten komen, verboden camera's te gebruiken of interviews met de kinderen te maken.