Peiling: 'Bijna een Amerikaan op de tien accepteert neonazistisch gedachtegoed'

De peiling werd afgenomen bij 1.014 Amerikanen tussen 16 en 20 augustus, kort na de gebeurtenissen in Charlottesville. Daar vond eerst een manifestatie van blanke supremacisten en neonazi's plaats tegen de verwijdering van een standbeeld van een generaal van de geconfedereerde staten, en een dag later viel een dode toen een man met neonazistische sympathieën inreed op deelnemers van een tegenbetoging.

President Donald Trump had na die gebeurtenissen zware kritiek gekregen omdat hij pas zeer laat het geweld door de racisten veroordeelde, en bleef volhouden dat er 'aan beide kanten' geweldplegers waren en dat er tussen de mensen die protesteerden tegen het verwijderen van het standbeeld van Robert E. Lee ook 'zeer fijne mensen' zaten.

Uit de peiling van de twee media blijkt dat 56 procent van de Amerikanen niet akkoord gaat met de reactie van Trump op de gebeurtenissen. Vooral Democratische kiezers (84 procent) zijn niet akkoord, terwijl aan Republikeinse kant 62 procent wel tevreden is met de reactie van de president.

Daarnaast stelt 83 procent dat neonazistisch gedachtengoed onaanvaardbaar is, terwijl 9 procent de ideologie wel aanvaardbaar vindt. 39 procent meent bovendien dat de extreemrechtse alt-right-beweging, waartoe Trumps voormalige topstrateeg Steve Bannon behoort, er visies op nahoudt die gelijken op die van supremacisten of neonazi's. 21 procent is het daar niet mee eens, terwijl 39 procent geen mening heeft.