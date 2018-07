Peiling: Bijna 80 procent van de Duitsers ontevreden over bondsregering

Liefst 78 procent van de Duitsers is volgens de nieuwe 'Deutschlandtrend' van zender ARD helemaal niet of minder tevreden over het werk van het kabinet van kanselier Angela Merkel (CDU). Het deel ontevredenen steeg in de bevraging van Infratest Dimap ten opzichte van juni met 15 procent, zo maakte de WDR donderdag bekend. Slechts 21 procent van de respondenten (min 16 jaar) is tevreden of erg tevreden over het werk van de federale overheid.

De ruzie binnen de Union over het terugsturen van vluchtelingen heeft minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) wezenlijk meer schade berokkend dan kanselier Merkel. Terwijl zij qua populariteit slechts twee procentpunt moest inleveren en op 48 procent komt, daalde het percentage van de CSU-voorzitter met 16 punten naar 27 procent, de laagste score die voor Seehofer in de ARD-peiling ooit werd gemeten.

Driekwart van de bevraagden (73 procent) vindt dat Seehofer de Union door zijn houding verzwakt heeft. Het overgrote deel (70 respectievelijk 66 procent) is ook van mening dat CDU en CSU geen gemeenschappelijke koers varen en Merkel de Union niet goed meer in haar greep heeft.

Indien er zondag parlementsverkiezingen zouden zijn, kwam Union uit op 30 procent (min 1), de sociaal-democratische SPD blijft onveranderd op 18 procent. Met samen 48 procent is dat de laagste electorale steun die tot nog toe voor Union en SPD samen in de ARD-Deutschlandtrend wed gemeten, klinkt het. Met 16 respectievelijk 14 procent behalen de rechts-liberale AfD en Grüne elk een procent meer. De democratisch-socialistische Linke verliest een procent en komt op 9 procent. De liberale FDP blijft onveranderd met 8 procent de kleinste partij in de bondsdag.

Een van de strijdpunten was de oprichting van zogenaamde transitcentra aan de Duits-Oostenrijkse grens. Dat vindt 61 procent van de bevraagden oké, 34 procent niet. Maar de ergernis neemt toe. Meer dan de helft (56 procent ) van de bevolking vindt dat het thema asiel en vluchtelingen in de huidige politieke debatten teveel aandacht krijgt.