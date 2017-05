Pedro Sanchez na ontslag opnieuw verkozen tot partijleider van Spaanse socialisten

Na de telling van meer dan 90 procent van de stemmen, blijkt dat Pedro Sanchez ongeveer 50 procent van de stemmen achter zich krijgt, aldus de partij. Favoriete bij de verkiezing Susana Díaz, de premier van Andalusië, behaalt rond de 40 procent. Zij werd onder meer gesteund door het partij-establishment, waaronder de ex-premiers Felipe Gonzales en José Luis Zapatero. Díaz heeft Sanchez ondertussen gebeld om hem te feliciteren met zijn overwinning, klinkt het bij haar entourage.

Sanchez, een 45-jarige econoom, heeft beloofd om op een meedogenloze manier de aanval in te zetten tegen premier Rajoy, wiens Partido Popular wordt geplaagd door schandalen. Volgens analisten zou die tegenstand ertoe kunnen leiden dat Rajoy zich verplicht ziet om vervroegde verkiezingen aan te kondigen, voor het einde van zijn tweede ambtstermijn in 2020.

Sanchez was op 1 oktober 2016 na ruim twee jaar als PSOE-leider afgetreden nadat hij zich maandenlang in een politieke patstelling had gekeerd tegen een nieuwe ambtstermijn van de conservatieve premier Mariano Rajoy. Na zijn ontslag besliste de partij, die vreesde dat ze een derde verkiezing niet zou overleven, om een minderheidsregering onder leiding van Rajoy toch te gedogen.

Sanchez heeft die beslissing tijdens zijn bitsige campagne tegen Díaz steeds een "zeer grote fout" genoemd. De vraag is nu of de econoom zijn partij weer populair zal kunnen maken. Bij de verkiezingen van december 2015 en juni 2016 had de partij, onder Sanchez' heerschappij, de slechtste resultaten in haar geschiedenis behaald. In vergelijking met de parlementsverkiezingen van 2011, verloor de PSOE 1,5 miljoen stemmen, nadat ze in 2011 al 4,3 miljoen stemmen minder registreerde dan bij de verkiezing van 2008.

Het resultaat van de voorverkiezingen moet nog worden gevalideerd tijdens het partijcongres van PSOE, dat plaatsvindt op 17 en 18 juni.