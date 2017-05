Paus wil niet oordelen over Trump voor hun ontmoeting

Op het vliegtuig terug van Portugal kreeg de paus zaterdag vragen van journalisten over de Amerikaanse president Donald Trump en het geplande bezoek op 24 mei. De paus bleef echter op de vlakte en wilde zich niet uitspreken over onderwerpen die mogelijk moeilijk liggen. Het is bekend dat beide heren er erg verschillende standpunten op nahouden over zaken als migratie en klimaatverandering.

'Ik oordeel nooit over iemand zonder naar hem te luisteren. Ik vind niet dat zoiets kan. Ik zal zeggen wat ik denk, hij zal zeggen wat hij denkt', aldus Franciscus, die vervolgde dat er 'steeds deuren zijn die niet gesloten zijn.'

'Vrede is een ambacht, je maakt het elke dag. En ook de vriendschappelijkheid tussen personen, wederzijdse erkenning zijn ambachten', aldus de paus. Hij legde nog uit dat zijn methode er steeds in bestaat 'deuren te zoeken die minstens een beetje openstaan, die te openen en te spreken over gedeelde zaken om zo vooruit te gaan, stap voor stap.'