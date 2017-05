Paus stelt onverwacht vijf nieuwe kardinalen aan

Paus Franciscus heeft op zondag in Rome aangekondigd dat hij op 28 juni vijf nieuwe kardinalen creëert.

De aankondiging kwam er onverwacht. Ook opmerkelijk is dat vier van de vijf toekomstige kardinalen uit landen komen die nooit eerder een pauskiezer in hun rangen telden: Jean Zerbo komt uit Mali, Gregorio Rosa Chávez uit El Salvador, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun uit Laos en Anders Arborelius uit Zweden. De vijfde, Juan José Omella Omella, is aartsbisschop van Barcelona.

'Ook opmerkelijk: drie van de vijf vertegenwoordigen katholieke gemeenschappen die kleine katholieke minderheden vormen in hun land', reageert Geert De Kerpel, hoofdredacteur van het katholieke weekblad Tertio. 'Zo is Jean Zerbo aartsbisschop van Mali, waar katholieken slecht twee procent van de bevolking vertegenwoordigen. Toekomstig kardinaal Anders Arborelius is bisschop van Stockholm, het enige katholieke bisdom van Zweden, waar katholieken ook al een kleine minderheid vertegenwoordigen.'

'Zij komen uit alle delen van de wereld, wat een manifestatie is van de katholiciteit van de kerk, die over de hele wereld is verspreid', aldus de paus op zondag tot de gelovigen op het Sint-Pietersplein.

'Meteen onderstreepte Franciscus zelf een van de krachtlijnen van al zijn kardinalencreaties tot nog toe: het aloude Europese overwicht binnen het kardinalencollege moet naar beneden ten voordele van de andere werelddelen waar nu het overgrote deel van de katholieken wonen', aldus nog De Kerpel.