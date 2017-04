Paus roept op tot diplomatieke oplossing rond Noord-Korea

'Indien er een echte oorlog zou uitbreken, zou een groot deel van de mensheid en van de cultuur vernietigd worden. Dat zou verschrikkelijk zijn. Ik denk dat de mensheid dat vandaag niet aankan', zei de paus, die vindt dat de Verenigde Naties hun onderhandelingen moeten intensifiëren rond de crisis. Het Noord-Koreaanse raketprogramma is geen nieuwe bezorgdheid, aldus de paus, die erop wijst dat de situatie te heet is geworden.' De Verenigde Naties 'hebben de plicht om hun leiderschap wat te herbekijken, omdat het is verwaterd', zei Franciscus nog volgens de Amerikaanse krant New York Times.

De spanningen tussen Pyongyang en het Westen lopen deze dagen hoog op vanwege de strengere toon die de administratie van de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangenomen tegen het regime. De VS willen Noord-Korea extra sancties opleggen en blijven herhalen dat 'alle opties op tafel liggen', dus ook een militaire interventie, terwijl Pyongyang zegt niet te stoppen met zijn tests zolang de VS blijven provoceren. President Donald Trump verklaarde onlangs nog aan persagentschap Reuters dat de kans bestaat dat de VS 'terechtkomen in een enorm, enorm conflict met Noord-Korea.'

De paus liet zaterdag ook nog weten dat hij klaar is om Trump te ontmoeten, maar dat hij daarvoor nog geen verzoek heeft ontvangen. Trump reist eind mei naar Sicilië voor de G7-top, en Amerikaanse presidenten die Italië bezoeken hebben traditioneel een ontmoeting met de paus. Trump liet eerder al weten dat hij ernaar uitkijkt om de paus te ontmoeten. De paus en Trump hebben een woelig verleden. In februari 2016 zei Franciscus dat een persoon die denkt over het bouwen van muren, waar ze ook mogen zijn, en niet over het bouwen van bruggen, is geen christen', wat uiteindelijk zelfs leidde tot verontschuldigingen van het Vaticaan.