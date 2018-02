Paus Franciscus zegt dat Paulus VI dit jaar heilig verklaard wordt

'Twee bisschoppen van Rome zijn al heilig', zei Franciscus op een bijeenkomst achter gesloten deuren met parochiepriesters. Hij verwees daarmee naar Johannes XXIII en Johannes Paulus II. 'Paulus VI zal dit jaar een heilige zijn', voegde hij eraan toe.

Paulus VI, die van 1963 tot 1978 aan het hoofd van de Katholieke Kerk stond, werd in 1897 als Giovanni Battista Montini geboren in de stad Brescia, in het noorden van Italië. Hij wordt vooral herinnerd als de paus die het Tweede Vaticaans Concilie tot een goed einde bracht. Dat concilie voerde verregaande hervormingen door, zoals de afschaffing van het Latijn voor gewone misvieringen. Tijdens zijn pontificaat bevestigde hij ook het al lang bestaande verbod van de Kerk op abortus en op het gebruik van kunstmatige contraceptiva.

De uitspraken van Franciscus dateren van donderdag, maar het Vaticaan maakte de transcriptie ervan pas twee dagen later bekend.

Franciscus merkte ook op dat Johannes Paulus I, die kortstondig paus was in 1978, op weg is naar een zaligverklaring, een stap die voorafgaat aan een eventuele heiligverklaring. Hij grapte ook dat hijzelf en zijn voorganger Benedictus XVI op 'de wachtlijst' stonden.