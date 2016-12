Paus Franciscus: 'Het is tijd dat de wapens zwijgen in Syrië'

Op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad waren zondagmiddag duizenden gelovigen bijeengekomen voor de traditionele kersttoespraak van de paus. De 80-jarige Franciscus had het zondag tijdens zijn kerstboodschap Urbi et Orbi onder meer over Syrië, Palestina en Israël, terrorisme, andere zware conflicten in de wereld en het verlangen naar vrede.

"Het is dringend tijd dat de wapens definitief zwijgen in Syrië. Zeker in Aleppo, waar al weken strijd wordt geleverd. Het is tijd dat er hulp komt voor alle burgers en dat de mensenrechten gerespecteerd worden." De katholieke gemeenschap in Aleppo zou zondagmiddag voor het eerst in vijf jaar een kerstviering organiseren. De katholieken hebben een kathedraal in de oude stad gereinigd, puin geruimd en een kerststal geïnstalleerd.

In Rome pleitte de paus ook voor vrede in het Heilige Land. "Dat de Palestijnen en Israëlieten de moed hebben om een nieuwe bladzijde te schrijven van hun geschiedenis. Dat haat en wraak mogen mogen plaats ruimen voor de wil om samen aan iets nieuws te bouwen."

De paus stond ook stil bij conflicten in onder meer Libië, Jemen en Irak. "De bevolking lijdt er door oorlog en terroristische daden. Moge de vrede er snel hersteld worden. Ook vrede voor mannen en vrouwen uit verschillende delen in Afrika."

Franciscus had ook troostende woorden van vrede voor "alle mensen die een dierbare hebben verloren bij een terroristische aanslag". De paus verwees onder meer naar de aanslag op de kerstmarkt in de Duitse stad Berlijn.

Speech kerstavond

Tijdens de traditionele viering op kerstavond in Rome had de paus bijzonder veel aandacht voor de kinderen. Hij riep toen op tot mededogen en solidariteit met noodlijdenden. Verwijzend naar het kerstkind in de kribbe vroeg hij aandacht voor kinderen die niet de kans hebben om in een wieg te liggen en door de liefde van hun vader of moeder omringd te worden als gevolg van oorlog, armoede of geweld. "Laat ons uitgedaagd worden door de kinderen die in een ondergrondse bunker aan de bombardementen moeten ontsnappen, diegenen die op de stoep leven in een grote stad en alle kinderen op de bodem van een overladen boot vol met migranten", aldus de paus.

"Laat ons uitgedaagd zijn door de kinderen die niet mogen geboren worden, die huilen omdat zij honger hebben, de kinderen die geen speelgoed, maar wapens in de hand nemen", zo ging de paus verder, die al meerdere malen aangaf tegen abortus te zijn.

De kerkvader wees ook nog op het gevaar van onverschilligheid, wanneer we met Kerstmis "bezig zijn met de geschenken, maar koud zijn voor diegenen die uitgesloten worden". Zondag zal de paus de Urbi et Orbi-zegen uitspreken, ook op het Sint-Pietersplein in Rome.

Kardinaal De Kegel: 'Na Berlijn haat en wraak niet in ons hart binnenlaten'

In België had kardinaal De Kesel dan weer aandacht voor de aanslag in Berlijn. Tijdens de middernachtmis in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal heeft hij opgeroepen om ook na de aanslag in Berlijn "haat en wraak niet in ons hart binnen te laten". "We mogen ons niet afsluiten en ons op onszelf terugtrekken", sprak De Kesel tijdens zijn homilie. "We moeten ons verzetten tegen wat paus Franciscus de 'globalisering van de onverschilligheid' noemt." De kardinaal had het ook over de vluchtelingenproblematiek, waarbij hij verbanden met het kerstverhaal aanstipte.

"Het is van alle tijden: schamelheid en armoede trekken niet aan, de arme en de vreemdeling horen er niet bij", aldus De Kesel. "Het kind in de kribbe verwijst naar hen. Hoe kunnen we anders dan daarbij ook denken aan het lot van zovelen die vandaag op de vlucht zijn voor geweld of armoede? Natuurlijk is de problematiek complex, natuurlijk kan alles niet ongecontroleerd gebeuren en moet er gewerkt worden aan langetermijnoplossingen in de landen van herkomst. Maar ondertussen zijn ze op de vlucht. Sommigen van hen zijn hier, sommigen al heel lang. Ze moeten in hun waardigheid erkend worden, en het zijn niet eerst papieren die hen deze waardigheid verlenen."

De Kesel citeerde ook nogmaals paus Franciscus door te stellen dat "de waarde van een instelling wordt gemeten aan de manier waarop zij het leven en de waardigheid van de menselijke persoon behartigt, vooral wanneer mensen kwetsbaar zijn". Hij benadrukte tot slot dat Kerstmis een feest van solidariteit hoort te zijn.