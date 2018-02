Paus Franciscus geeft Erdogan vredessymbool

De Argentijnse kerkleider houdt niet op zijn afschuw voor oorlogen en massavernietigingswapens uit te spreken. Hij ontving Erdogan, in gezelschap van onder meer zijn echtgenote en vier ministers, op een moment dat Ankara in Syrië Koerden bombardeeert. Franciscus zal aldus niet hebben nagelaten het met het Turkse staatshoofd te hebben over het op 20 januari in het noorden van Syrië gelanceerde Turkse offensief tegen eenheden van de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Ankara beschouwt die als 'terroristisch', Washington als een bondgenoot tegen terreurorganisatie Islamitische Staat.

In Rome is protest tegen het bezoek van Erdogan in rellen uitgemond. Er zijn twee demonstranten gearresteerd.