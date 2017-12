Paus dringt aan op hervatting vredesgesprekken Midden-Oosten

Voor het uitspreken van het "urbi et orbi" brak de kerkvorst een lans voor een hervatting van de dialoog over een tweestatenoplossing voor het conflict in het Midden-Oosten.

'We bidden dat de partijen de wil zullen hebben om de dialoog weer op te nemen, en dat men eindelijk tot een onderhandelde oplossing komt die het mogelijk maakt dat twee staten vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan binnen met elkaar overeengekomen en internationaal erkende grenzen', zo verklaarde paus Franciscus aan de tienduizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein vooraleer hij de zegening uitsprak.

Het conflict in het Midden-Oosten staat weer volop in de belangstelling nadat de Amerikaanse president Donald Trump Jeruzalem heeft erkend als de hoofdstad van Israël. De beslissing lokte brede internationale kritiek uit en werkte nieuwe onrust in de explosieve regio in de hand.

Ook de paus had eerder al opgeroepen tot 'respect voor de status quo' in Jeruzalem.

Paus Franciscus stond ook stil bij andere conflicthaarden in de wereld, zoals Syrië, Irak, Zuid-Soedan en Jemen. De Argentijn had daarbij vooral oog voor het lot van kinderen. Aandacht had de paus ook voor Noord-Korea. 'In het belang van de wereld' hoopt de kerkvorst dat er opnieuw 'wederzijds vertrouwen' kan ontwikkeld worden op het Koreaanse schiereiland.

De oproep tot dialoog komt er nadat Noord-Korea de nieuwe internationale sancties tegen het land bestempelde als een 'oorlogsdaad' die het regime in Pyongyang er niet van zal weerhouden om het nucleaire en ballistische programma voort te zetten.