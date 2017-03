Paul Wilders over zijn broer Geert: 'Mijn broer was een rotjoch'

Onlangs hebt u op Twitter kritiek geuit aan het adres van uw broer. Waarom?

PAUL WILDERS: Na de terroristische aanslag in Berlijn heeft Geert een fotomontage verspreid van Angela Merkel met bloed aan haar handen. Daarmee had hij een grens overschreden. Dat is geen politieke kritiek meer, dat is haat zaaien. Mijn broer weet dat een deel van zijn aanhangers zijn boodschappen letterlijk neemt, en dat ze op Facebook oproepen tot geweld. Geert is tegen geweld, maar hij neemt de mogelijke gevolgen van dergelijke boodschappen op de koop toe.

...