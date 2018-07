Passief roken zorgt voor meer miskramen in ontwikkelingslanden dan rokende moeders

Dat passief roken erg schadelijk is tijdens de zwangerschap, is al langer geweten. Het verhoogt niet alleen de kans op een miskraam, maar ook op afwijkingen, laag geboortegewicht en longaandoeningen bij de baby. Wat tot nog toe minder bekend was, is in welke mate zwangere vrouwen aan die sigarettenrook worden blootgesteld in ontwikkelingslanden.

Wetenschappers van de Universiteit van York onderzochten daarom de situatie in dertig ontwikkelingslanden. Daaruit bleek dat in Armenië, Indonesië, Jordanië, Bangladesh en Nepal meer dan de helft van de zwangere vrouwen wordt blootgesteld aan tabaksrook. In Indonesië alleen al leidt dat tot 10.000 miskramen per jaar, schatten de onderzoekers.

Delen Zwangere vrouwen beschermen tegen tabaksrook zou een cruciale strategie moeten zijn om de gezondheid van moeder en baby te beschermen. Kamran Siddiqi, hoogleraar Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van York

Pakistan

Uit het onderzoek blijkt dan ook dat het passief roken in de meeste landen een grotere invloed heeft op het aantal miskramen dan actief rokende moeders. In vijf van de onderzochte landen is dat zelfs het dubbele.

In Pakistan is het verschil nog veel groter: amper 1 procent van de miskramen wordt er toegeschreven aan het rookgedrag van de moeder, terwijl 7 procent toegeschreven wordt aan passief roken. Vier op de tien zwangere vrouwen wordt er blootgesteld aan sigarettenrook. Dat veroorzaakt naar schatting 17.000 miskramen per jaar.

Strategie

Volgens hoofdauteur Kamran Siddiqi, hoogleraar Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van York, zijn het vooral mannelijke rokers die zwangere vrouwen blootstellen aan sigarettenrook.

'Dit is de eerste studie die nationale schattingen doet voor dertig ontwikkelingslanden op het vlak van passief roken tijdens de zwangerschap, en ze legt een enorm probleem bloot dat tot nog toe niet werd aangepakt', zegt hij. 'We tonen aan dat passief roken bij zwangere vrouwen in ontwikkelingslanden veel meer voorkomt dan actief roken en ook tot veel meer miskramen leidt. Zwangere vrouwen beschermen tegen tabaksrook zou een cruciale strategie moeten zijn om de gezondheid van moeder en baby te beschermen.'