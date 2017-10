Pas in 2019 nieuwe presidentsverkiezingen in Congo

'De Ceni (kiescommmissie) heeft na de volkstelling 504 dagen nodig om de verkiezingen te organiseren', luidt een mededeling van de commissie op haar website. De volkstelling is op dit moment nog steeds aan de gang.

Joseph Kabila's tweede ambtstermijn liep eigenlijk al af in december 2016 en de grondwet verbiedt hem om zich opnieuw kandidaat te stellen. Kabila wou echter van geen wijken weten en weigerde om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het land verkeert sindsdien in een diepe politieke crisis hoewel er na bemiddeling van de Congolese bisschoppen toch een politiek akkoord werd gevonden: verkiezingen eind 2017. Maar door het 'geweld in de Kasaï', vindt de kiescommissie het 'niet mogelijk' om die deadline te halen.