Partij van premier Hun Sen eist overwinning op in Cambodja

De partij rekent op meer dan 100 van de 125 parlementszetels, zo heeft een woordvoerder van de regeringspartij CPP verklaard. Hun Sen (65) is de langst regerende premier ter wereld.

De verkiezingen in Cambodja zijn omstreden, want de belangrijkste oppositiepartij CNRP werd in 2017 door het hooggerechtshof ontbonden. Volgens critici waren de verkiezingen van vandaag daarom geen echte verkiezingen. De oppositiepartij haalde in 2013 nog meer dan 44 procent van de stemmen binnen.

Hun Sen, een voormalige commandant van de Rode Khmer die zich tegen dat regime keerde, is al sinds 1985 aan de macht. Hij voert een autoritair bewind dat meedogenloos optreedt tegen dissidenten. Hijzelf en zijn familieleden die hij op sleutelposities geplaatst heeft, worden met de regelmaat van de klok beschuldigd van corruptie en zelfverrijking.